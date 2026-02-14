Alexei Navalny è morto due anni fa a causa del veleno della rana “freccia”, un elemento che ha provocato il suo decesso. La moglie Yulia accusa direttamente Vladimir Putin di essere responsabile di questa decisione. Il fatto ha suscitato molte polemiche, poiché si conoscono i dettagli della sostanza utilizzata. Navalny, noto per le sue denunce contro il governo, si trovava in un momento di crisi prima di perdere la vita.

Alexei Navalny, il leader dell'opposizione russa, è stato ucciso due anni fa con il veleno della rana freccia. A rivelarlo è un'inchiesta delle agenzie di intelligence di Regno Unito, Francia, Germania, Svezia e Paesi Bassi. Navalny è morto in una colonia penale in Siberia, dove stava scontando una pena di 19 anni di reclusione. Campioni del suo corpo sono stati raccolti prima della sepoltura e inviati ai laboratori di due Paesi. Gli 007 hanno affermato che i test di laboratorio hanno rilevato che la tossina mortale presente nella pelle delle rane freccia dell'Ecuador (epibatidina) è stata trovata in campioni prelevati dal cadavere di Navalny e che probabilmente è stata la causa del decesso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Cinque Paesi europei affermano che Alexei Navalny è stato ucciso dalla Russia usando una tossina estratta dalle rane freccia dell’Ecuador.

La Russia ha avvelenato Alexei Navalny con un veleno estratto da una rana freccia, chiamato epibatidina, mentre l’ex leader dell’opposizione si trovava in un carcere in Siberia, vicino al Circolo Polare Artico.

