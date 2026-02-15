Navalny ucciso col veleno della rana freccia alcuni paesi europei accusano Putin

Alcuni paesi europei accusano Vladimir Putin di aver avvelenato Alexei Navalny con il veleno della rana freccia, che avrebbe causato la sua morte in una colonia penale vicino al Circolo Polare Artico. La sospetta somministrazione del veleno, che si pensa sia stato inserito nel suo tè durante un soggiorno in ospedale, ha alimentato le accuse contro il presidente russo e riaccende le tensioni tra Mosca e l’Europa.

Navalny: L'ombra del veleno di rana e le accuse a Putin. La morte dell'oppositore russo Alexei Navalny, avvenuta in una colonia penale oltre il Circolo Polare Artico, ha riacceso le tensioni internazionali e sollevato pesanti accuse contro il governo di Vladimir Putin. Secondo fonti britanniche, l'attivista sarebbe deceduto a causa di un avvelenamento con epibatidina, una tossina potentissima estratta dalle rane freccia dell'Ecuador. L'evento, avvenuto il 14 febbraio 2026, ha immediatamente scatenato un'ondata di condanne e richieste di un'indagine trasparente. Un veleno raro e la sua possibile provenienza. Una tossina tanto rara quanto micidiale, estratta da una minuscola rana che vive in Sud America. Cinque Paesi europei accusano il Cremlino di aver ucciso Alexey Navalny con questo veleno letale: l'epibatidina che si trova sulla pelle delle velenose rane freccia.