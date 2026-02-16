La tragedia di Cutro | la commemorazione delle vittime ci sarà giorno 25 febbraio Il Dirigente | Un errore interpretativo

Il dirigente scolastico Girolamo Arcuri ha annunciato che il 25 febbraio si terrà la commemorazione delle vittime del naufragio di Cutro, dopo aver riconosciuto un errore interpretativo. La decisione arriva a seguito delle polemiche sollevate negli ultimi giorni e rappresenta un passo importante per l’istituto “Barlacchi-Lucifero” di Crotone. La cerimonia si svolgerà nella scuola, coinvolgendo studenti e insegnanti, per ricordare le vite perse nel tragico incidente.

Dopo le polemiche dei giorni scorsi, arriva il chiarimento. Il dirigente scolastico dell'Istituto "Barlacchi-Lucifero" di Crotone, Girolamo Arcuri, ha annunciato ieri, 15 febbraio, che la commemorazione delle vittime del naufragio di Cutro sarà organizzata il prossimo 25 febbraio. Oggi, 16 febbraio, la vicenda assume i contorni di un caso rientrato, almeno sul piano formale.