Giorno del Ricordo martedì 10 febbraio la commemorazione al Parco Vittime delle Foibe

Martedì 10 febbraio si terrà al Parco Vittime delle Foibe la cerimonia ufficiale per il Giorno del Ricordo. Il coordinamento comunale di Fratelli d’Italia e il gruppo consiliare invitano cittadini, associazioni e rappresentanti istituzionali a partecipare alle celebrazioni alle 11. L’evento si svolge nel rispetto delle tradizioni e con l’obiettivo di ricordare le vittime delle foibe.

🔗 Leggi su Perugiatoday.it Approfondimenti su Foibe Perugia Giorno del ricordo: commemorazione delle vittime delle foibe al Parco della Rimembranza di Sondrio La città di Sondrio ricorda le vittime delle foibe con una cerimonia al Parco della Rimembranza.

