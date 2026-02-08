Giorno del Ricordo | il 10 febbraio la commemorazione delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata

Il 10 febbraio si celebra il Giorno del Ricordo, dedicato alle vittime delle foibe e all’esodo giuliano-dalmata. In tutta Italia, le cerimonie si sono susseguite per ricordare le migliaia di persone costrette a lasciare le loro case e a subire violenze. Le istituzioni hanno invitato a non dimenticare, sottolineando l’importanza di conoscere questa pagina difficile della nostra storia. La giornata è stata un’occasione per riflettere su un passato che ancora provoca emozioni e divisioni.

"La tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata rappresenta una pagina dolorosa della nostra storia, nazionale ed europea, che ha segnato in modo drammatico la vita di migliaia di persone e che deve continuare a interrogarci, come istituzioni democratiche e come cittadine e cittadini".

