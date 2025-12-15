la torre di babele ripercorre il processo di norimberga

Questa sera, su La7, Corrado Augias presenta un nuovo episodio de La Torre di Babele, il programma di approfondimento storico. L'episodio ripercorre il processo di Norimberga, analizzando gli eventi e le implicazioni di uno dei momenti più significativi della storia giudiziaria del XX secolo.

Corrado Augias torna questa sera, lunedì 15 dicembre, con un nuovo appuntamento de La Torre di Babele, il programma di approfondimento storico della prima serata di La7. Anticipazioni e ospiti del 15 dicembre 2025. Augias ripercorrerà il processo di Norimberga, il tribunale voluto dagli Alleati per giudicare le responsabilità del nazismo e porre le basi di un nuovo diritto internazionale. Un’eredità che oggi appare indebolita, in un mondo in cui guerre, violazioni e aggressioni tornano al centro dell’attualità. A ottant’anni dal processo che segnò la nascita dell’idea moderna di “ crimine contro l’umanità ”, accanto al padrone di casa ci saranno lo scrittore Gianrico Carofiglio, il giornalista Ezio Mauro e la giornalista Tonia Mastrobuoni, per tornare su una pagina decisiva della storia del Novecento e interrogare il nostro presente. Davidemaggio.it

