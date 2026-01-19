La Torre di Babele ripercorre un anno di presidenza Trump con Mentana e Cazzullo

A un anno dall’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca per il suo secondo mandato, La Torre di Babele ripercorre gli eventi più significativi di questo periodo. Condotto da Corrado Augias, il programma di La7 analizza con attenzione e obiettività i principali sviluppi politici e sociali, offrendo uno sguardo critico e approfondito sulla presidenza Trump e le sue conseguenze. La puntata debutta questa sera, lunedì 19 gennaio, segnando l’inizio di un percorso di riflessione e analisi.

A un anno dall'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca per il suo secondo mandato, La Torre di Babele, il programma della prima serata di La7 condotto da Corrado Augias, debutta nel 2026 questa sera, lunedì 19 gennaio, per interrogarsi su uno dei passaggi più dirompenti della storia recente. Anticipazioni e ospiti del 19 gennaio 2026. Era il 20 gennaio 2025 quando, tra annunci clamorosi e un caos immediato, ci si chiedeva se alle parole sarebbero seguiti i fatti. Dodici mesi dopo, i dubbi sembrano essersi dissolti. Corrado Augias accompagna gli spettatori in un viaggio attraverso le tappe cruciali di questo anno di presidenza americana, che ha modificato in profondità la percezione del mondo e degli equilibri internazionali.

Questa sera, su La7, Corrado Augias presenta un nuovo episodio de La Torre di Babele, il programma di approfondimento storico. L'episodio ripercorre il processo di Norimberga, analizzando gli eventi e le implicazioni di uno dei momenti più significativi della storia giudiziaria del XX secolo.

