La storia di Stan Beaton e della sua segreteria telefonica ci ricorda la fragilità delle memorie digitali

Stan Beaton, un pensionato dello Yorkshire, ha scoperto che la sua segreteria telefonica si era cancellata senza motivo, cancellando anche i messaggi più cari. La perdita di quei ricordi ha reso evidente quanto siano fragili le memorie digitali, spesso considerate scontate. Beaton trascorreva ore ad ascoltare le sue registrazioni preferite, ma ora si ritrova senza più tracce delle conversazioni più significative.
C’è un momento in cui il lutto diventa un gesto. Ripetuto, silenzioso, intimo. Per Stan Beaton, pensionato inglese dello Yorkshire, quel gesto era comporre un numero di telefono e ascoltare una voce. La voce di Ruby, sua moglie, morta di cancro anni prima. Non una registrazione speciale, non un discorso d’addio: solo un messaggio lasciato sulla segreteria telefonica. Per anni ha continuato a pagare la linea fissa soprattutto per questo. Non per telefonare, ma per conservare. Perché a volte la memoria ha bisogno di un supporto concreto, anche tecnologico. Chi accompagna il lutto lo sa bene: non sono gli oggetti in sé a contare, ma il ponte che sanno creare, la relazione invisibile che custodiscono. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Stan Beaton, pensionato britannico, ha mantenuto attiva per 14 anni la sua linea telefonica fissa senza usarla per chiamate o riceverne. Continuava a pagarla per un motivo preciso: nella segreteria era custodito un messaggio con la voce della moglie Ruby, - facebook.com facebook