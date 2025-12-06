WhatsApp ecco la segreteria telefonica e le novità della scheda chiamate | come utilizzarle

Le nuove funzionalità a disposizione degli utenti Apple stanno rivoluzionando la scheda Chiamate di WhatsApp: con l'aggiornamento alla versione 25.35.74 per iOS, infatti, gli utenti possono beneficiare della presenza di un unico hub che consente loro di navigare tra tutte le opzioni disponibili, semplificando la comunicazione coi propri contatti e velocizzandola grazie al taglio di passaggi intermedi. Oltre ciò, i fruitori dell'app di messaggistica istantanea targata Meta avranno un'opzione importante per gestire le telefonate senza risposta, che funzionerà come una sorta di segreteria telefonica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - WhatsApp, ecco la segreteria telefonica e le novità della scheda chiamate: come utilizzarle

