La storia di Chunk la marmotta ladra di ortaggi che è diventata una star con 769mila follower

Chunk, la marmotta che ruba ortaggi nel Delaware, ha conquistato quasi 800mila follower sui social media. La sua passione per i cavolfiori e le carote ha catturato l’attenzione di moltissimi utenti, che seguono ogni suo passo. La scena si ripete spesso nel giardino di una famiglia locale, dove la marmotta si intrufola di notte per prendere i suoi snack preferiti. Questa abitudine ha fatto di Chunk una vera star online, attirando commenti e condivisi di ogni tipo.

Nel Delaware, quello che è iniziato come un banale furto di ortaggi si è trasformato in un fenomeno social da quasi 800mila follower. Protagonista assoluta: una marmotta con un appetito insaziabile e uno sguardo che ha saputo conquistare milioni di persone. Jeff Permar scoprì il mistero nel 2019, quando installò una telecamera nell'orto per capire chi stesse rubando i suoi pomodori. Davanti all'obiettivo apparve una marmotta che rosicchiava verdure con un'aria quasi teatrale, fissando la telecamera senza timore. Jeff la chiamò Chunk, e da quel momento tutto cambiò. Invece di arrabbiarsi, Jeff iniziò a condividere quei video online: la spontaneità dell'animale, che sembrava quasi posare per la camera mentre divorava broccoli e pannocchie, colpì immediatamente il pubblico.