La lucente armonia di Giulia nell’opera rock di Francesco Sarcina | Una storia della mia vita che è diventata musica

Milano – Sotto quel taglio di luna che Francesco Sarcina porta tatuato sulla mano destra riluce un sogno, cullato da tempo, che il frontman de Le Vibrazioni si prepara a trasformare in realtà. Ovvero una rock opera dedicata alla “lucente armonia” della fidanzatina della migliore età volata via nel 2024, a soli 45 anni, portandosi dietro i ricordi virati nostalgia di una giovinezza dolce e autunnale come il video di quella “Dedicato a te” che la ritraeva aggirarsi sul Naviglio Pavese. Anche se i video in realtà erano due, identici o quasi, interpretati da Angelica Cacciapaglia e da lei, Giulia Tagliapietra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

