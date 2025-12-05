È morta Vittoria Grimaldi la signora delle orecchiette di Bari vecchia diventata una star sui social
Addio alla “ signora delle orecchiette”. Bari vecchia è in lutto per la scomparsa di Vittoria Grimaldi, la 90enne storica pastaia diventata di recente anche star dei social. Come ricorda l’edizione barese di Repubblica “la signora Vittoria ha sempre regalato delle “perle” baresi ai microfoni della stampa locale, e i suoi video erano ancora virali su tutte le piattaforme web”. “Celebre, quanto involontario, il tormentone legato alla ‘pressione a 180’, condiviso da un’infinità di utenti in rete”, spiega invece Bari Today. Il video ha avuto più di 250mila visualizzazioni e diversi remix. Anche nel settore dei meme donna Vittoria frasi diventate virali come “nu sim povridd, nu sim anzian” (“noi siamo poveri, noi siamo anziani”) o “le gambe non funzionano”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
