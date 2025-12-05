È morta Vittoria Grimaldi la signora delle orecchiette di Bari vecchia diventata una star sui social

Ilfattoquotidiano.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Addio alla “ signora delle orecchiette”. Bari vecchia è in lutto per la scomparsa di Vittoria Grimaldi, la 90enne storica pastaia diventata di recente anche star dei social. Come ricorda l’edizione barese di Repubblica “la signora Vittoria ha sempre regalato delle “perle” baresi ai microfoni della stampa locale, e i suoi video erano ancora virali su tutte le piattaforme web”. “Celebre, quanto involontario, il tormentone legato alla ‘pressione a 180’, condiviso da un’infinità di utenti in rete”, spiega invece Bari Today. Il video ha avuto più di 250mila visualizzazioni e diversi remix. Anche nel settore dei meme donna Vittoria frasi diventate virali come “nu sim povridd, nu sim anzian” (“noi siamo poveri, noi siamo anziani”) o “le gambe non funzionano”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

200 morta vittoria grimaldi la signora delle orecchiette di bari vecchia diventata una star sui social

© Ilfattoquotidiano.it - È morta Vittoria Grimaldi, la “signora delle orecchiette” di Bari vecchia diventata una star sui social

Argomenti simili trattati di recente

200 morta vittoria grimaldiBari vecchia in lutto: addio a Vittoria Grimaldi, 'signora delle orecchiette' - Aveva 90 anni ed era uno dei volti più celebri e simpatici di Arco Basso, la strada delle pastaie nel Borgo Antico ... Scrive baritoday.it

200 morta vittoria grimaldiLutto a Bari Vecchia: è morta a 90 anni Vittoria Grimaldi, la pastaia con la «pressione a 180» - Una delle «signore delle orecchiette», negli anni era diventata un fenomeno social grazie alle sue interviste diffuse su YouTube ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it

200 morta vittoria grimaldiBari piange Vittoria Grimaldi, la signora delle orecchiette con “la pressione a 180” - La signora Vittoria, pastaia barese celebre per il tormentone virale della "pressione a 180" si è spenta all'età di 90 anni. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: 200 Morta Vittoria Grimaldi