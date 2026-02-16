La Stanza Verde | d@ dove digiti? di Marco Scarazzatti la oresentazione libro ad Abano Terme

Marco Scarazzatti presenta il suo nuovo libro, *La Stanza Verde: d@ dove digiti?*, a causa dell’interesse crescente per i temi delle relazioni online. L’evento si svolge martedì 24 febbraio alle 21 nella Biblioteca Civica di Abano Terme, in via Matteotti 71, dove l’autore leggerà alcuni brani e discuterà con il pubblico.

Serata dedicata ai sentimenti e alle relazioni nell’era digitale quella in programma martedì 24 febbraio alle 21 alla Biblioteca Civica di Abano Terme, in via Matteotti 71. Protagonista sarà “La Stanza Verde: d@ dove digiti?”, il libro del giornalista, scrittore e travel blogger Marco Scarazzatti. L’autore definisce l’opera un romanzo social-logico, capace di raccontare con profondità e ironia le dinamiche dell’amore contemporaneo. Il volume è giunto alla terza edizione: la prima pubblicata a settembre 2024 con la casa editrice Duepunti Lattes Editori, la seconda uscita a marzo 2025 e la terza nel giugno 2025, entrambe curate da Rovigo Oggi.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

