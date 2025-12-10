Ad Abano Terme rinasce uno dei suoi luoghi simbolo

Ad Abano Terme prende nuova vita uno dei suoi luoghi simbolo, simbolo di tradizione e cultura. Le città termali rappresentano più di centri di cura: sono ambienti ricchi di storia, spazi di socialità e attrattive che riflettono l’identità locale e il patrimonio urbano.

Le città termali non sono solo luoghi di cura, ma anche paesaggi urbani costruiti attorno a spazi che custodiscono identità e memoria: viali alberati, edifici storici, giardini che diventano scenari di socialità e attrazione turistica. Quando uno di questi spazi resta chiuso per anni, il vuoto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Victoria Club, settimana di musica e divertimento nel cuore di Abano Terme

Discoteca P1 di Abano Terme: ancora un fine settimana di chiusura, ma dal 19 settembre si torna a ballare

Discoteca P1 di Abano Terme: si torna a ballare nel fine settimana

Comune di Abano Terme - facebook.com Vai su Facebook

Luca Claudio, il ritorno dell'ex sindaco di Abano Terme che fu arrestato per tangenti: «Mi ricandido» - L'ex amministratore, 54 anni, in pista per il 2027 dopo una lunga vicenda giudiziaria: l'arresto nel 2016, il patteggiamento,i 14 mesi di carcere e i sette di domiciliari. Segnala corrieredelveneto.corriere.it