Ad Abano Terme rinasce uno dei suoi luoghi simbolo
Ad Abano Terme prende nuova vita uno dei suoi luoghi simbolo, simbolo di tradizione e cultura. Le città termali rappresentano più di centri di cura: sono ambienti ricchi di storia, spazi di socialità e attrattive che riflettono l’identità locale e il patrimonio urbano.
Le città termali non sono solo luoghi di cura, ma anche paesaggi urbani costruiti attorno a spazi che custodiscono identità e memoria: viali alberati, edifici storici, giardini che diventano scenari di socialità e attrazione turistica. Quando uno di questi spazi resta chiuso per anni, il vuoto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Victoria Club, settimana di musica e divertimento nel cuore di Abano Terme
Discoteca P1 di Abano Terme: ancora un fine settimana di chiusura, ma dal 19 settembre si torna a ballare
Discoteca P1 di Abano Terme: si torna a ballare nel fine settimana
