La sfida contro il Follonica Gavorrano Il San Donato non si fa male L’incornata di Mignani vale l’1-1

Il San Donato Tavarnelle ha strappato un punto importante nella partita contro il Follonica Gavorrano, grazie a un colpo di testa di Mignani al 35° minuto. La squadra toscana si è difesa con ordine e ha rischiato poco, mantenendo la concentrazione fino all’ultimo minuto. Il gol dell’1-1 è arrivato in pieno recupero, quando il portiere avversario ha respinto un cross di Bernardini, lasciando spazio all’incornata decisiva di Mignani. La partita si è giocata in un campo pesante a causa della pioggia, che ha rallentato il ritmo di gioco.

FOLLONICA GAVORRANO 1 SAN DONATO TAVARNELLE 1 FOLLONICA GAVORRANO: Poggiolini, Bernardini, Bellini, Marino, Iacoponi (32’ st Biagetti), Fremura, Rinaldini (45’ st Maurizi), Presta (27’ Proietti), Ferrante, Arrighi, Fossati (23’ st Giordani). All. Brando. SAN DONATO TAVARNELLE: Neri, Morelli, Pecchia, Falconi (22’ st Perugi), Croce, Alfani (33’ st Lomangino), Torrini, Nardella (39’ st Ronci), Ciravegna (39’ st Rotondo), Sardilli (17’ st Calonaci), Mignani. All. Bonuccelli. Reti: 26’ st Bernardini, 40’ st Mignani. GAVORRANO – Succede tutto nella ripresa nell’1-1 tra il Follonica Gavorrano e il San Donato Tavarnelle dell’ex Vitaliano Bonuccelli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La sfida contro il Follonica Gavorrano. Il San Donato non si fa male. L’incornata di Mignani vale l’1-1 Serie D: FolGav e San Donato Tavarnelle impattano 1-1, occasioni e un palo per gli ospiti nel match di Gavorrano. Il match tra FolGav e San Donato Tavarnelle si è concluso con un pareggio di 1-1, dopo che entrambi le squadre hanno avuto occasioni da gol e gli ospiti hanno colpito un palo. C’è il Follonica Gavorrano. Prato, ora punti pesanti Questa domenica il Prato cerca di tornare al successo dopo diversi mesi di digiuno. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Segui la sfida contro il Frosinone dalla Sala 1906 - Spezia Calcio; L’ACQUA S.BERNARDO TORNA A DESIO PER LA SFIDA CON TRENTO; Longo scuote il Bari: Devi avere coraggio. Stasera la sfida contro lo Spezia; Redel Reggio, domani la sfida contro l’ostico Castellaneta · ilreggino.it. Saelemaekers resta da valutare in vista della sfida contro il ComoSecondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Alexis Saelemaekers ha svolto anche oggi lavoro differenziato. Da valutare le condizioni del belga in vista della sfida di mercoledì ... milannews.it Le furbate dei raccattapalle, gli asciugamani e non solo: procedimento disciplinare contro il PortoLa sfida tra Porto e Sporting CP continua a far discutere ben oltre il fischio finale. A distanza di giorni dal match giocato allo stadio Dragão,. tuttomercatoweb.com Nicola De Candia in #SerieD! FOLLONICA GAVORRANO - SAN DONATO TAVERNELLE Domenica 15 Febbraio 2026 14:30 Stadio " R. Malservisi " - Bagno di Gavorrano (GR) #AIA #AIABari #CRAPuglia #DiventArbitro #Bari #Puglia #arbitro #calci - facebook.com facebook