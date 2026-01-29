C’è il Follonica Gavorrano Prato ora punti pesanti
Questa domenica il Prato cerca di tornare al successo dopo diversi mesi di digiuno. La squadra toscana affronta il Follonica Gavorrano con l’obiettivo di portare a casa i tre punti e risalire in classifica. Dopo la sconfitta a Orvieto, i biancazzurri sanno che serve una vittoria per non perdere contatto con le zone alte. La sfida si gioca in casa dei toscani, che vogliono mettere in campo tutta la determinazione per ottenere un risultato positivo.
Obiettivo ritorno alla vittoria - che manca dalla trasferta a Orvieto - per il Prato, che domenica (14.30, diretta su Tv Prato) affronta il Follonica Gavorrano in occasione della 22° giornata del girone E di Serie D. Allo stadio Romeo Malservisi - Mario Matteini, i biancazzurri vogliono mettersi alle spalle il recente ruolino di marcia da appena un punto in tre uscite, che li ha fatti scivolare al sesto posto. Ieri doppia seduta per la formazione allenata da Alessandro Dal Canto, che oggi invece lavorerà nel primo pomeriggio al "Ribelli" di Viaccia. Nel prossimo turno di campionato, il tecnico rischia di dover fare a meno, oltre che di Francesco D’Orsi, anche di Roberto Berizzi, fratturatosi il setto nasale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
