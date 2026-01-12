Passo falso della Sba che perde lo scontro diretto di Casale | è al terz’ultimo posto

La Sba subisce una sconfitta nel match contro Casale Monferrato, conclusosi 66-61, e si trova al terz'ultimo posto della classifica. La partita rappresenta un passo falso che complica ulteriormente la situazione della squadra, rendendo più difficile il percorso verso obiettivi di classifica e consolidamento.

Passo falso per la Sba che perde lo scontro diretto di Casale Monferrato 66-61 e complica la propria classifica. La squadra piemontese distacca così gli amaranto di due punti, lasciando la squadra di coach Fioravanti al terzultimo posto. E dire che il quintetto aretino era partito bene, mettendo a segno subito cinque punti. Poi il primo blackout offensivo della partita vede la Sba rimanere a secco per sei minuti e il primo quarto si chiude 17-15 per i locali. La seconda frazione si apre con un break di 10-0 per Casale. Il Centro Tecnico BM si sblocca dopo quattro minuti ricucendo lo strappo: all’intervallo padroni di casa avanti 35-33 con un canestro di Ravioli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

