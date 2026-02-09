La Samb continua a perdere in casa, questa volta contro il Perugia. I padroni di casa non riescono a trovare il gol e finiscono per perdere 1-0, lasciando il pubblico del Riviera delusione e frustrazione. La squadra si spegne nel secondo tempo, mentre gli ospiti, con un gol subito nel primo, controllano il risultato fino al fischio finale. La stagione della Samb si fa sempre più complicata.

SAMBENEDETTESE 0 PERUGIA 1 SAMBENEDETTESE (3-5-2): Orsini 5,5; Lepri 5,5, Dalmazzi 5,5, Pezzola 5,5; Zini 5,5 (1’ st Parigini 6), Candellori 6 (41’ st Tosi sv), Bongelli 5,5 (12’st Lulli 5,5), Piccoli 5,5, Marranzino 6; Eusepi 5 (23’ st Lonardo 5,5), Stoppa 5,5 (23’ st Martins 5,5) A disp. Cultraro, Ponzanetti, Zini, Chelli, Zoboletti, Alfieri, Chiatante, Tourè. All. D’Alesio 5 PERUGIA (4-3-1-2): Gemello 7; Tozzuolo 7, Riccardi 6, Angella 6, Dell’Orco 6; Manzari 6 (18’ st Verre6), Ladinetti 6 (30’ st Megelaitis sv), Tumbarello 6; Canotto 6,5 (18’ st Lisi 6); Montevago 6,5, Bacchin 6 (18’ st Bolsius 6). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una brutta Samb perde ancora . Al Riviera fa festa solo il Perugia

Nessuno si aspettava una Samb così deludente in questa stagione.

