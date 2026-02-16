La Romagna come Milano-Cortina tutti uniti per la candidatura di Forlì-Cesena a Capitale della cultura | Piano strategico per il futuro

Lunedì mattina a Forlì, il sindaco e gli organizzatori hanno presentato il dossier di candidatura di Forlì-Cesena a Capitale italiana della cultura, in risposta alla forte richiesta di valorizzare il patrimonio locale. La proposta, chiamata “Forlì 2028 - I Sentieri della Bellezza”, mira a coinvolgere tutta la regione, proprio come fanno le grandi manifestazioni nazionali. Durante l’evento, sono stati mostrati dettagli concreti su come intendono promuovere musei, teatri e spazi storici, puntando su un programma che coinvolge scuole e associazioni.

Si è svolta lunedì mattina a Forlì la presentazione pubblica del dossier di candidatura a Capitale italiana della cultura, "Forlì 2028 - I Sentieri della Bellezza". All'incontro erano presenti quasi cinquanta sindaci provenienti da tutta la Romagna, i primi cittadini di Forlì e Cesena, Gian Luca Zattini ed Enzo Lattuca, quattro istituti scolastici del territorio, oltre al presidente del Comitato Scientifico, Gianfranco Brunelli. "È bello vedere tante fasce tricolore - ha esordito il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, nella veste di padrone di casa -. Qui c'è tutta la Romagna e questa è la cosa più bella di questa avventura.