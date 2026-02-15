Come si prepara Elettra Lamborghini per Sanremo 26 la routine tra aerosol e corsa | Sono a regime strettissimo

Elettra Lamborghini si prepara per Sanremo 2026, motivo per cui segue una routine rigorosa tra aerosol e corsa. La cantante ha mostrato sui social le sue sessioni di allenamento e i momenti di relax, sottolineando di essere a regime strettissimo. Un dettaglio concreto? Si allena ogni giorno con grande disciplina, anche nelle ore più fredde.

Elettra Lamborghini ha condiviso sui social la sua preparazione pre Festival di Sanremo 2026, dove sarà in gara con il brano Voilà. Allenamenti fisici, alimentazione controllata e aerosol scandiscono le sue giornate: "Sono a regime strettissimo, non sto uscendo di casa per non ammalarmi".🔗 Leggi su Fanpage.it

Elettra Lamborghini si sta sottoponendo a un trattamento che combina aerosolterapia e esercizio sul tapis roulant, in vista di Sanremo 2026.

Elettra Lamborghini si avvicina a Sanremo con l’obiettivo di regalare leggerezza e divertimento in un momento complesso.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.