Groenlandia Rutte incontro la Frederiksen | Piena sintonia nell’Alleanza atlantica e accordo diplomatico

Il segretario generale della Nato Mark Rutte ha incontrato questa mattina a Bruxelles la premier danese Mette Frederiksen, sottolineando la cooperazione sull’Artico e il rafforzamento della deterrenza dell’Alleanza, dopo l’annuncio di un quadro negoziale concordato con il presidente Usa Donald Trump per un possibile futuro accordo sulla Groenlandia. In un messaggio pubblicato su X, Rutte ha scritto: “È stato un piacere vedere questa mattina a Bruxelles la premier danese Mette Frederiksen. Stiamo lavorando insieme per garantire che tutta la Nato sia sicura e protetta e costruiremo sulla nostra cooperazione per rafforzare la deterrenza e difesa nell’Artico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Il Segretario della Nato Rutte: «Stiamo discutendo su come rendere l’Artico più sicuro». Trump: «Io ho salvato l’Alleanza Atlantica»Il Segretario della Nato Rutte ha annunciato che si stanno valutando misure per aumentare la sicurezza nell’Artico.

Groenlandia, due terzi degli americani temono la rottura dell'alleanza atlanticaUna crescente preoccupazione riguarda le intenzioni degli Stati Uniti sulla Groenlandia, con una parte significativa degli americani che teme una possibile rottura dell'alleanza atlantica.

Groenlandia, Giorgia Meloni in conferenza stampa: Non credo a ipotesi azione militare Usa

Groenlandia, la vicinanza di Rutte alla Casa Bianca desta dubbi nell’UEGroenlandia, il Segretario generale della NATO Rutte escluso dal Consiglio generale europeo dopo il suo incontro con Donald Trump. mam-e.it

Groenlandia, Rutte sussurratore di Trump? Ecco perché il passo indietro su dazi e intervento militare non è una garanzia sulla sovranità dell’isolaRutte convince Trump a non imporre dazi, ma resta la questione della sovranità groenlandese per le basi militari USA nell'Artico ... ilfattoquotidiano.it

Il primo ministro della #Groenlandia, Jens-Frederik #Nielsen, ha dichiarato di non sapere cosa Donald #Trump e il segretario generale della Nato Mark Rutte abbiano concordato nella bozza di accordo sul futuro dell'isola tanto ambita dal presidente degli Stati x.com

Il primo ministro della Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, ha dichiarato di non sapere cosa Donald Trump e il segretario generale della Nato Mark Rutte abbiano concordato nella bozza di accordo sul futuro dell'isola tanto ambita dal presidente degli Stati - facebook.com facebook