Groenlandia due terzi degli americani temono la rottura dell' alleanza atlantica

Una crescente preoccupazione riguarda le intenzioni degli Stati Uniti sulla Groenlandia, con una parte significativa degli americani che teme una possibile rottura dell'alleanza atlantica. Le mosse di Donald Trump in questa regione sollevano interrogativi sul futuro delle relazioni internazionali e sulla stabilità strategica tra le nazioni coinvolte. Analizzare questi sviluppi è fondamentale per comprendere le implicazioni geopolitiche a livello globale.

Capriccio o asset strategico che sia, le mire espansionistiche di Donald Trump sulla Groenlandia sono destinate a gettare ulteriore benzina sul fuoco di un rapporto sempre più incandescente tra l'amministrazione americana e il resto delle potenze mondiali. Tra cui l'Unione europea. Gli stessi cittadini statunitensi non sono propriamente entusiasti della prepotenza con la quale il tycoon sta affrontando il tema dell'Artico: lo rivelano gli esiti di un sondaggio ReutersIpsos, secondo il quale due terzi degli intervistati, il 66%, temono che i rapporti con l'Europa e l'alleanza militare della Nato possano uscire indeboliti da questa vicenda. 🔗 Leggi su Iltempo.it

