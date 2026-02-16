Gli aggressori di Quentin, ucciso giovedì a Lione, agivano in un clima di intolleranza alimentato da gruppi antifascisti francesi, secondo quanto sostengono i rappresentanti italiani. I tre europarlamentari di Avs, Ilaria Salis e Mimmo Lucano, insieme alla Cgil, collegano il fatto a un filo che porta anche all’Italia, passando per i movimenti e le organizzazioni di sinistra. La vicenda si intreccia con le tensioni tra fazioni opposte che si sono intensificate negli ultimi mesi in Europa.

C'è un legame tra i gruppi antifascisti francesi che giovedì scorso a Lione hanno picchiato a morte Quentin, il giovane studente di destra di 23 anni, con l'Italia e a tracciarlo sono gli europarlamentari di Avs Ilaria Salis, Mimmo Lucano e la Cgil. Come affermato in un comunicato stampa dal collettivo femminista identitario francese Némèsis (alla cui manifestazione pacifica aveva partecipato Quentin prima di essere ucciso dagli antifascisti) tra i presenti al pestaggio "le nostre attiviste hanno riconosciuto tra gli aggressori un uomo di nome Jacques Elie Favrot, collaboratore del deputato di La France Insoumise Raphaël Arnault e membro attivo della Jeune Garde Antifasciste". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'internazionale dell'odio. Gli assassini di Quentin e il filo che porta a Salis e Cgil

