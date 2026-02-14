L’Inter batte la Juventus 3-2 e può festeggiare lo scudetto della Marotta League

L’Inter ha vinto contro la Juventus 3-2 grazie a una doppietta di Lautaro Martinez, una vittoria che le permette di avvicinarsi ulteriormente allo scudetto. La gara, decisa negli ultimi minuti, ha acceso la corsa al titolo italiano e ha coinvolto i tifosi in una notte di emozioni forti. La squadra di Inzaghi si è dimostrata compatta e pronta a sfruttare ogni occasione, in un match che resterà nella memoria degli appassionati.

. Partita che segnerà il campionato italiano. Non solo perché assegna lo scudetto all’Inter ma per come è maturata la vittoria. È finita 3-2. Partita pesantemente condizionata dall’arbitraggio che sull’1-1, nel primo tempo, ha espulso Kalulu per una seconda ammonizione che non c’era. Bastoni (anche lui ammonito) ha simulato il fallo, l’arbitro La Penna ha abboccato e ha estratto il secondo giallo per Kalulu. Per il secondo giallo il Var non può intervenire e così l’errore è rimasto. Uno degli errori più gravi degli ultimi anni, che ha condizionato pesantemente la partita che la Juventus – va detto – ha giocato con grande autorevolezza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

