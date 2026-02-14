L’Inter batte la Juventus 3-2 e può festeggiare lo scudetto della Marotta League
L’Inter ha vinto contro la Juventus 3-2 grazie a una doppietta di Lautaro Martinez, una vittoria che le permette di avvicinarsi ulteriormente allo scudetto. La gara, decisa negli ultimi minuti, ha acceso la corsa al titolo italiano e ha coinvolto i tifosi in una notte di emozioni forti. La squadra di Inzaghi si è dimostrata compatta e pronta a sfruttare ogni occasione, in un match che resterà nella memoria degli appassionati.
. Partita che segnerà il campionato italiano. Non solo perché assegna lo scudetto all’Inter ma per come è maturata la vittoria. È finita 3-2. Partita pesantemente condizionata dall’arbitraggio che sull’1-1, nel primo tempo, ha espulso Kalulu per una seconda ammonizione che non c’era. Bastoni (anche lui ammonito) ha simulato il fallo, l’arbitro La Penna ha abboccato e ha estratto il secondo giallo per Kalulu. Per il secondo giallo il Var non può intervenire e così l’errore è rimasto. Uno degli errori più gravi degli ultimi anni, che ha condizionato pesantemente la partita che la Juventus – va detto – ha giocato con grande autorevolezza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Padovan: «Spalletti sta rianimando una Juventus depressa. Non può vincere lo scudetto ma può consolarsi con la Coppa Italia»
Capello rilancia le ambizioni della Juventus: «Con Spalletti si può lottare per lo scudetto». Ecco cosa sarà cruciale per la Vecchia Signora
Capello esprime ottimismo sulle possibilità della Juventus sotto la guida di Spalletti, sottolineando come la squadra possa puntare nuovamente allo scudetto.
