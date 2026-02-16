La quotidianità trasformata in fenomeno social boom di visualizzazioni per padre e figlia
Il 9 gennaio 2026, un padre di 58 anni e sua figlia di 25 hanno deciso di condividere la loro routine su TikTok, attirando migliaia di visualizzazioni in poche ore. Hanno iniziato a filmarsi mentre preparano la colazione, scherzando tra loro e mostrando il carattere diretto di Genova. La spontaneità e l’ironia hanno subito conquistato il pubblico, portando il loro video a diventare virale in poco tempo.
Il progetto si chiama The Giordans e nasce da una relazione vera, quotidiana, riconoscibile tra Roberto Giordano e Beatrice È partito tutto il 9 gennaio 2026. Un padre di 58 anni e sua figlia di 25 decidono di accendere la videocamera e raccontare la loro quotidianità, con ironia, spontaneità e un pizzico di tipico carattere genovese. In poco più di un mese il risultato è sorprendente: oltre 1,2 milioni di visualizzazioni complessive, 700mila visualizzazioni su Instagram e più di 21.800 interazioni in un mese. Con il video più popolare in cui si racconta un classico padre e figlia della scuola guida, che solo su TikTok ha superato le 530mila views e i 57mila like.🔗 Leggi su Genovatoday.it
Boom di visualizzazioni sui social per il video di Rossella Brescia ad Arezzo
Il video di Rossella Brescia ad Arezzo ha riscosso un notevole successo sui social media, attirando l’attenzione di un vasto pubblico.
Con 80 miliardi di visualizzazioni social, la skincare è uno degli argomenti più dibattutti sui social, tanto da influenzare le scelte e le vendite del settore.
