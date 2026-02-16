La quotidianità trasformata in fenomeno social boom di visualizzazioni per padre e figlia

Il 9 gennaio 2026, un padre di 58 anni e sua figlia di 25 hanno deciso di condividere la loro routine su TikTok, attirando migliaia di visualizzazioni in poche ore. Hanno iniziato a filmarsi mentre preparano la colazione, scherzando tra loro e mostrando il carattere diretto di Genova. La spontaneità e l’ironia hanno subito conquistato il pubblico, portando il loro video a diventare virale in poco tempo.

Il progetto si chiama The Giordans e nasce da una relazione vera, quotidiana, riconoscibile tra Roberto Giordano e Beatrice È partito tutto il 9 gennaio 2026. Un padre di 58 anni e sua figlia di 25 decidono di accendere la videocamera e raccontare la loro quotidianità, con ironia, spontaneità e un pizzico di tipico carattere genovese. In poco più di un mese il risultato è sorprendente: oltre 1,2 milioni di visualizzazioni complessive, 700mila visualizzazioni su Instagram e più di 21.800 interazioni in un mese. Con il video più popolare in cui si racconta un classico padre e figlia della scuola guida, che solo su TikTok ha superato le 530mila views e i 57mila like.🔗 Leggi su Genovatoday.it

