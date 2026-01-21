Il video di Rossella Brescia ad Arezzo ha riscosso un notevole successo sui social media, attirando l’attenzione di un vasto pubblico. La performer ha condiviso un messaggio di incoraggiamento, sottolineando l’importanza di credere nei propri sogni e di perseguire con determinazione il proprio percorso. Un esempio di come le parole possano motivare e unire le persone, anche attraverso i canali digitali.

Arezzo, 21 gennaio 2026 – «Non vi fate abbattere da nessuno, ognuna di Voi troverà la sua strada. L'importante è sognare e crederci. Aurora sta piangendo: benissimo perché ha tirato fuori qualcosa, danzare oggi è stato un esercizio di vita. La danza è questo, non serve a diventare famosi, serve ad imparare e a credere in sé stessi” afferma Rossella Brescia alle allieve della masterclass di danza moderna livello avanzato tenutasi a La Maison della Danza di Arezzo domenica 18 gennaio 2026. Il video pubblicato sul proprio profilo social della scuola di danza aretina con il racconto del bellissimo discorso finale che ROSSELLA BRESCIA ha tenuto alle giovani ballerine ha superato 60 mila visualizzazioni su Tik Tok con oltre 258 ore di riproduzione da parte degli utenti e 2067 Like. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Boom di visualizzazioni sui social per il video di Rossella Brescia ad Arezzo

Ancora una superstar della danza ad Arezzo: ecco Rossella BresciaAncora una volta, Arezzo si conferma capitale della danza con l’arrivo di Rossella Brescia.

Leggi anche: Arrivano 50mila visualizzazioni sui social per il video di Anbeta con le allieve aretine

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Piccola Atene sempre più digitale: boom di presenze; Boom di visualizzazioni per il Il Collegio 9; Il collegio 9 fa il boom di visualizzazioni (oltre 20 milioni) e torna in onda su Rai 2 con le nuove puntate; Prostata: prevenzione oltre i tabù.

Netflix e il caso Corona: tra boom di visualizzazioni e feroci polemiche sul docu-filmNetflix non centra l’obiettivo con il docu?film su Fabrizio Corona: a fronte di un budget stimato in 2,5 milioni di euro, l’appeal resta circoscritto al ... assodigitale.it

Meeting di Rimini 2025 un fenomeno online/ Edizione record: boom sui social con 1,5 milioni di interazioniIl Meeting di Rimini 2025 ha registrato numeri da record anche nel panorama digitale tra milioni di post, visualizzazioni e interazioni risultate cinque volte superiori a quelle raccolte l’anno scorso ... ilsussidiario.net

Boom di visualizzazioni per il “Il Collegio 9” che su RaiPlay ha conquistato oltre i venti milioni di utenti. Oggi, alle 21.20 su Rai 2, le nuove puntate del docu-reality diventato un vero e proprio cult generazionale. Tutti gli episodi de #IlCollegio9 sono disponi x.com

Boom di visualizzazioni per il “Il Collegio 9” che su RaiPlay ha conquistato oltre i venti milioni di utenti. Oggi, alle 21.20 su Rai 2, le nuove puntate del docu-reality diventato un vero e proprio cult generazionale. Tutti gli episodi de #IlCollegio9 sono disponi facebook