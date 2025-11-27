Con 80 miliardi di visualizzazioni social la skincare è uno degli argomenti più dibattutti sui social tanto da influenzare le scelte e le vendite del settore Ma quanto?
L ’hashtag #SkinTok ha raggiunto oltre 80 miliardi di visualizzazioni in tutto il mondo. Ciò significa che la skincare è uno dei tempi più caldi online e che la scelta di un prodotto di cosmesi è fortemente influenzabile dal panorama digitale. Da stigma a simbolo di bellezza: l’ascesa della vitiligine nel mondo della moda e del beauty X Leggi anche › L’agenda beauty di novembre 2025, tutte le belle notizie del mese La skincare conta 80 miliardi di visualizzazioni sui social. Online, la skincare, è un tema cald. Non è un caso se l’hashtag #SkinTok oggi conta oggi oltre 80 miliardi di visualizzazioni. 🔗 Leggi su Iodonna.it
