Missione Shelter | Il trailer italiano | Jason Statham torna in azione

16 gen 2026

Il trailer italiano di Missione Shelter è ora disponibile, offrendo uno sguardo alle nuove avventure di Jason Statham. In questo film, l’attore interpreta un personaggio solitario e determinato, pronto a affrontare le sfide più difficili. La pellicola promette azione intensa e un protagonista che si muove tra tensione e introspezione.

Il trailer italiano di Missione Shelter è online e riporta Jason Statham in un ruolo che sembra cucito su misura: un eroe solitario, tormentato e letale. Il film, un action-thriller teso e viscerale, promette di essere uno dei titoli più adrenalinici del 2026. Missione Shelter Il trailer svela una storia di redenzione e sopravvivenza Il trailer diffuso in giornata si presenta come un concentrato di tensione e azione: Mason (Jason Statham), un uomo schivo e isolato su un’isola remota, salva una giovane ragazza da una tempesta mortale. Quel gesto di umanità lo costringe a uscire dal guscio, ma scatena una spirale di pericolo: il suo passato violento riemerge, con nemici che lo inseguono e una lotta implacabile per proteggere lei. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

