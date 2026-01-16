Missione Shelter | Il trailer italiano | Jason Statham torna in azione

Il trailer italiano di Missione Shelter è ora disponibile, offrendo uno sguardo alle nuove avventure di Jason Statham. In questo film, l’attore interpreta un personaggio solitario e determinato, pronto a affrontare le sfide più difficili. La pellicola promette azione intensa e un protagonista che si muove tra tensione e introspezione.

Il trailer italiano di Missione Shelter è online e riporta Jason Statham in un ruolo che sembra cucito su misura: un eroe solitario, tormentato e letale. Il film, un action-thriller teso e viscerale, promette di essere uno dei titoli più adrenalinici del 2026. Missione Shelter Il trailer svela una storia di redenzione e sopravvivenza Il trailer diffuso in giornata si presenta come un concentrato di tensione e azione: Mason (Jason Statham), un uomo schivo e isolato su un'isola remota, salva una giovane ragazza da una tempesta mortale. Quel gesto di umanità lo costringe a uscire dal guscio, ma scatena una spirale di pericolo: il suo passato violento riemerge, con nemici che lo inseguono e una lotta implacabile per proteggere lei.

Jason Statham sta tornando: ecco il trailer italiano ufficiale di Missione Shelter - Debutta il 18 febbraio nei cinema con 01 Distribution il nuovo film interpretato da questo inossidabile beniamino degli appassionati di action.

Missione Shelter: il trailer del nuovo film con Jason Statham - 01 Distribution ha diffuso il trailer di Missione Shelter, il nuovo action con protagonista Jason Statham in arrivo in Italia dal 18 febbraio ... cinefilos.it

MISSIONE SHELTER (2026) Trailer ITA | Jason Statham | Film d'Azione

#POSTER | Alcune tempeste riescono a trovarti, anche quando ti nascondi. Non perdere il ritorno di Jason Statham in #MissioneShelter, solo al cinema dal 18 febbraio con @01distribution @01distribution @rai_cinema @iamwardparry @jasonstatham @illad - facebook.com facebook

Il poster italiano del film action con Jason Statham MISSIONE SHELTER. Un recluso su una remota isola scozzese salva una ragazza dal mare, scatenando una pericolosa sequenza di eventi che culminano in un attacco alla sua casa, costringendolo ad affro

