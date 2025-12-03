Shelter | Jason Statham in azione nel trailer del suo nuovo film

Uscirà all'estero il 30 gennaio il nuovo action thriller con Jason Statham. Si intitola Shelter ed è diretto da Ric Roman Waugh. Questo è il trailer ufficiale. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Shelter: Jason Statham in azione nel trailer del suo nuovo film

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il nuovo Action/Thriller con Jason Statham 'Shelter' uscirà il 30 gennaio 2026!! Trama: Un recluso su un'isola scozzese remota salva una ragazza dal mare, scatenando una serie di eventi pericolosi che culminano in un attacco alla sua casa, costringendolo ad - facebook.com Vai su Facebook

Shelter: Jason Statham in azione nel trailer del suo nuovo action - Uscirà all'estero il 30 gennaio il nuovo action thriller con Jason Statham. Lo riporta comingsoon.it

Jason Statham interpreta di nuovo un "operativo d'élite" in fuga nel film d'azione Shelter - Nessuno dirà che Jason Statham non realizzi film divertenti, ma sembra che interpreti un tipo di personaggio in un solo ruolo, almeno ultimamente. Riporta gamereactor.it

Film thriller Shelter, ragazza salvata con Jason Statham e Naomi Ackie - Jason Statham ha recitato in A Working Man, e in Meg 2, Fast X nel ruolo di Shaw, e The Beekeeper. Riporta msn.com