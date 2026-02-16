La Principessa Leopoldina del Liechtenstein si è sposata con le ballerine azzurre

La Principessa Leopoldina del Liechtenstein ha scelto il giorno di San Valentino per sposarsi con le ballerine azzurre, causando sorpresa tra gli ospiti. La cerimonia si è svolta a Lisbona, dove la città ha accolto con entusiasmo l’evento di alto profilo che coinvolge una delle famiglie più riservate d’Europa. Tra gli invitati, si sono notati personaggi noti e rappresentanti della nobiltà europea, che hanno assistito a un matrimonio che ha attirato l’attenzione anche dei media internazionali.

Nel giorno di San Valentino, Lisbona ha fatto da scenario a un matrimonio legato a una delle dinastie più ricche e riservate d'Europa. Nella capitale portoghese la Principessa Leopoldina, 35 anni, figlia del Principe Gundakar del Liechtenstein e della Principessa Maria Isabel d'Orléans, ha sposato l'imprenditore brasiliano Bruno Walter Pedrosa João. La cerimonia, nel solco della tradizionale discrezione che contraddistingue la casa principesca, si è svolta nella Basílica da Estrela, tra i luoghi di culto più monumentali della città. All'evento erano presenti esponenti di primo piano dell'aristocrazia europea, riuniti per un evento celebrato lontano dai riflettori ma dal forte valore simbolico.