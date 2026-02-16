La principessa Leopoldina del Liechtenstein sposa con le ballerine azzurre e un abito romanticamente essenziale

La principessa Leopoldina del Liechtenstein si è sposata il giorno di San Valentino con Bruno Walter Pedrosa Joao, portando in scena un matrimonio romantico e semplice. La coppia ha scelto un abito minimalista e ballerine azzurre, che hanno attirato l’attenzione degli ospiti. La cerimonia si è svolta nel castello di Vaduz, davanti a una piccola folla di parenti e amici stretti. Leopoldina, figlia del principe Gundakar e della principessa Marie Isabelle, ha dimostrato un look naturale e elegante, mentre lo sposo ha optato per un completo sobrio.

I due si sono giurati amore eterno nel giorno più romantico dell'anno, quello di San Valentino (come ha fatto anche Maya Hawke), con una cerimonia religiosa nella magnifica Basílica da Estrela di Lisbona circondati dall'affetto di familiari e amici. Un matrimonio - il primo royal dell'anno - molto atteso dalla coppia, che ha formalizzato il fidanzamento ufficiale nel 2025. Per il suo giorno più bello, la sposa, 35 anni, ha scelto un abito molto essenziale e dalle linee pulite, scevro di orpelli ed eccessi. Con maniche a tre quarti impreziosite da file di bottoncini foderati sui polsini e un ampio scollo a barca, la candida creazione, declinata in quella che sembra essere a tutti gli effetti preziosa seta, condensa raffinatezza e morigerata eleganza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - La principessa Leopoldina del Liechtenstein, sposa con le ballerine azzurre (e un abito romanticamente essenziale) Abito da sposa, no, non lo voglio (più)… Ecco le star pentite del look del loro matrimonio Le foto del matrimonio possono sorprendere, rivelando scelte di stile che forse, col tempo, si rivelano poco azzeccate. Jackie Kennedy e la storia dell’abito da sposa bianco di Valentino per le nozze con Onassis: oggi vale 20mila euro Jackie Kennedy e il celebre abito da sposa bianco di Valentino, indossato durante le nozze con Onassis, rappresentano un momento iconico nella storia della moda. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Il 14 febbraio 2026 giorno di San Valentino SAS la principessa Leopoldina del Liechtenstein ha sposato Bruno Walter Pedrosa João presso la basilica di Estrela a Lisbona, Portogallo. Nata il 27 giugno 1990 a Vienna SAS Leopoldina è la figlia del principe Gu x.com WEDDING TIME! Il matrimonio, nel giorno di San Valentino, della principessa Leopoldina del Liechtenstein con Bruno Walter Pedrosa Joao presso la Real Basilica da Estrela a Lisbona. Leopoldina è figlia del principe Gundakar Albert Alfred Petrus von und zu - facebook.com facebook