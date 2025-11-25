La principessa Catherine di Galles rende omaggio alla figlia la principessa Charlotte con gli orecchini di diamanti indossati il giorno del suo battesimo

Vanityfair.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

The Princess of Wales was on hand to support a early years summit in London – but all eyes were on her sparkling earrings. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

la principessa catherine di galles rende omaggio alla figlia la principessa charlotte con gli orecchini di diamanti indossati il giorno del suo battesimo

© Vanityfair.it - La principessa Catherine di Galles rende omaggio alla figlia, la principessa Charlotte, con gli orecchini di diamanti indossati il giorno del suo battesimo

Scopri altri approfondimenti

principessa catherine galles rendeLa principessa Catherine di Galles rende omaggio alla figlia, la principessa Charlotte, con gli orecchini di diamanti indossati il giorno del suo battesimo - La principessa Kate ha partecipato a un summit sull’infanzia a Londra, ma tutti gli sguardi erano puntati sui suoi scintillanti orecchini ... Secondo vanityfair.it

Il forfait all'ultimo e le preoccupazioni per la salute: cresce l'ansia per Kate Middleton - Forfait dell'ultimo minuto per la principessa del Galles, Catherine Middleton, alla seconda giornata del Royal Ascot, uno degli eventi storici inglesi. Si legge su ilgiornale.it

Il dettaglio che non avevamo notato a Wimbledon: la Principessa di Galles indossa per la prima volta assieme tutti e quattro i suoi anelli del cuore - È stato un fine settimana di sorprese reali a Wimbledon, quello scorso, visto che il tempio del tennis ha accolto Kate Middleton non una, ma ben due volte per assistere alla finale del singolare ... Da vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Principessa Catherine Galles Rende