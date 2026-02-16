Meloni a Niscemi in visita alle aree colpite dal ciclone Harry

Giorgia Meloni si trova a Niscemi, dove ha visitato le zone danneggiate dal ciclone Harry. La premier è arrivata insieme a Fabio Ciciliano, responsabile della protezione civile, e sono stati accolti dal sindaco Massimiliano Conti. La visita mira a valutare i danni causati dalla forte tempesta e a coordinare le risposte delle autorità locali.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è appena arrivata a Niscemi, col capo della protezione civile Fabio Ciciliano, ed è stata accolta dal sindaco Massimiliano Conti. La premier farà una ricognizione nelle zone devastate dalla frana dopo quella del 28 gennaio scorso, subito dopo che il ciclone Harry si è abbattuto sulla Sicilia. Secondo quanto si apprende, Meloni sta effettuando un sopralluogo nella zona rossa di Niscemi, comune in provincia di Caltanissetta dove lo scorso 25 gennaio si è verificata una frana di grandi dimensioni a ridosso della parte sud del centro abitato che ha determinato l'immediata evacuazione della popolazione residente nell'area.