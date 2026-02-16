La Penna verso lo stop dopo Inter-Juventus | un mese di stop e denuncia per minacce
Gianluca Rocchi ha annunciato che Federico La Penna rischia di fermarsi per un mese e di affrontare una denuncia, dopo le tensioni scatenate dall’arbitraggio nel match Inter-Juventus. La decisione arriva in seguito alle minacce rivolte al giudice di gara, che ha preso una posizione decisa sull’espulsione di Kalulu nel Derby d’Italia. La situazione si è aggravata negli ultimi giorni, portando a misure più severe da parte della procura.
Le parole di Gianluca Rocchi all’indomani di Inter-Juventus avevano già lasciato intuire quale sarebbe stata la linea del designatore arbitrale sul futuro di Federico La Penna, finito al centro delle polemiche per l’espulsione di Kalulu nel Derby d’Italia. L’errore sul secondo giallo al difensore bianconero, definito dallo stesso Rocchi una “decisione chiaramente errata”, potrebbe costare all’arbitro un periodo di stop significativo. Verso un mese di stop. Secondo indiscrezioni provenienti da ambienti vicini all’ Aia, La Penna dovrebbe essere fermato per circa un mese. Una scelta che avrebbe una doppia valenza: da un lato una presa di posizione tecnica, dall’altro la volontà di consentire al direttore di gara di ritrovare serenità dopo una settimana particolarmente complessa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Espulsione Kalulu, pugno duro con La Penna: l’arbitro verso un lunghissimo stop dopo Inter Juve
L’arbitro La Penna rischia un lungo stop dopo aver espulso Kalulu durante la partita tra Inter e Juve di ieri sera.
Minacce a La Penna dopo Inter-Juve: denunciaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Arbitro La Penna verso lo stop di un mese dopo Inter-Juve. Scatta la denuncia per minacce di morte; L’errore di La Penna su Kalulu in Inter-Juve non potrà più succedere: cambia il protocollo VAR; Revisione secondo giallo? A fine mese sarà ufficiale, al Mondiale si andrà al Var; Inter vola verso lo scudetto ma Bastoni e Chivu hanno già perso quello della sportività.
La Penna verso lo stop dopo Inter-Juventus: un mese di stop e denuncia per minacceLe parole di Gianluca Rocchi all’indomani di Inter-Juventus avevano già lasciato intuire quale sarebbe stata la linea del designatore arbitrale sul futuro di Federico La Penna, finito al centro delle ... thesocialpost.it
L’errore di La Penna su Kalulu in Inter-Juve non potrà più succedere: cambia il protocollo VARIl macroscopico errore dell'arbitro La Penna in Juventus-Inter cambierà per sempre il protocollo VAR: l'IFAB varerà la variazione per cui si potrà intervenire ... fanpage.it
ITALIA-MONDO | Lo scrittore attacca il sistema calcio dopo Inter-Juventus, cita provvedimenti giudiziari legati alla 'Ndrangheta e denuncia ombre su trasparenza e legalità - facebook.com facebook
Polemiche Inter-Juventus, Gravina chiama Rocchi. Ecco cosa filtra dalla FIGC x.com