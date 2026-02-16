Gianluca Rocchi ha annunciato che Federico La Penna rischia di fermarsi per un mese e di affrontare una denuncia, dopo le tensioni scatenate dall’arbitraggio nel match Inter-Juventus. La decisione arriva in seguito alle minacce rivolte al giudice di gara, che ha preso una posizione decisa sull’espulsione di Kalulu nel Derby d’Italia. La situazione si è aggravata negli ultimi giorni, portando a misure più severe da parte della procura.

Le parole di Gianluca Rocchi all’indomani di Inter-Juventus avevano già lasciato intuire quale sarebbe stata la linea del designatore arbitrale sul futuro di Federico La Penna, finito al centro delle polemiche per l’espulsione di Kalulu nel Derby d’Italia. L’errore sul secondo giallo al difensore bianconero, definito dallo stesso Rocchi una “decisione chiaramente errata”, potrebbe costare all’arbitro un periodo di stop significativo. Verso un mese di stop. Secondo indiscrezioni provenienti da ambienti vicini all’ Aia, La Penna dovrebbe essere fermato per circa un mese. Una scelta che avrebbe una doppia valenza: da un lato una presa di posizione tecnica, dall’altro la volontà di consentire al direttore di gara di ritrovare serenità dopo una settimana particolarmente complessa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - La Penna verso lo stop dopo Inter-Juventus: un mese di stop e denuncia per minacce

L’arbitro La Penna rischia un lungo stop dopo aver espulso Kalulu durante la partita tra Inter e Juve di ieri sera.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.