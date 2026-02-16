Kalulu-Bastoni minacce di morte all’arbitro La Penna Lui denuncia | Ora non puoi uscire di casa

Kalulu e Bastoni hanno ricevuto minacce di morte dall’arbitro La Penna, che ha deciso di denunciarle pubblicamente. La minaccia è arrivata dopo il derby e ha provocato timori anche nella vita privata dei due calciatori, costretti a limitare gli spostamenti. La tensione tra le parti si è intensificata e ora la situazione si fa ancora più grave.

Il clima post-derby d’Italia si è trasformato in un pericoloso terreno di scontro che ha travalicato i confini del rettangolo di gioco, scivolando in una spirale di violenza verbale inaccettabile. Protagonista suo malgrado è l’arbitro La Penna, che nella vita civile esercita la professione di avvocato. Proprio la sua formazione legale gli ha permesso di non restare inerte di fronte all’orrore digitale scatenatosi dopo il triplice fischio. Quando ha letto frasi del tenore di «Ti sparo», «ti ammazzo», o ancora «ti veniamo a cercare, sappiamo dove abiti», il direttore di gara ha agito con la freddezza di chi conosce i codici: ha raccolto minuziosamente messaggi, commenti e insulti diretti a lui e alla sua famiglia, composta dalla moglie e da due figlie piccole. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

