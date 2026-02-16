Putin ha avviato una nuova strategia per rafforzare le sue fila di combattenti, coinvolgendo mercenari provenienti dal Sud-est asiatico. La Russia utilizza piattaforme social, agenzie di assunzione e promesse di impieghi all’estero per attirare i volontari. Recentemente, sono emersi dettagli su come gruppi di reclutatori operino anche in paesi come il Vietnam e le Filippine, offrendo contratti che prevedono viaggi e pagamenti sostanziosi.

Da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, la Russia ha intensificato il reclutamento di combattenti stranieri provenienti dal Sud-est asiatico, sfruttando reti complesse che combinano social media, agenzie di collocamento e promesse di lavoro all’estero. Casi recenti hanno portato alla luce percorsi drammatici. C’è chi è stato inviato sul fronte con una settimana di addestramento e senza conoscenze linguistiche e che è rimasto ucciso dopo essere stato abbandonato ferito sul campo. E chi è stato ingannato da offerte di lavoro apparentemente legale con stipendi elevati e la prospettiva di raggiungere l’Europa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La nuova strategia di Putin: ecco da dove arrivano i nuovi mercenari russi

