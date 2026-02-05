Spionaggio all’ombra della guerra | così Kiev smaschera una rete del KGB bielorusso

Le autorità ucraine hanno smantellato una rete di spionaggio proveniente dalla Bielorussia. Le forze di sicurezza di Kiev hanno scoperto e neutralizzato un’operazione di intelligence affidata al KGB bielorusso. L’azione si inserisce in un quadro di tensione crescente tra i due paesi, con Kyiv che monitora attentamente ogni attività sospetta proveniente dall’estero. Nessun dettaglio è ancora stato fornito sui soggetti coinvolti o sui possibili obiettivi dell’intelligence straniera.

Un'articolata attività di controspionaggio condotta dalle agenzie di sicurezza ucraine ha portato alla neutralizzazione di un'operazione d'intelligence straniera riconducibile al Comitato per la Sicurezza dello Stato della Repubblica di Bielorussia (KGB RB). L'operazione, caratterizzata da un'elevata complessità tecnica e da una pianificazione multilivello, conferma l'intensificazione del confronto informativo e cognitivo che accompagna il conflitto russo-ucraino e il più ampio scenario di sicurezza dell'Europa orientale. Cosa sappiamo. Secondo quanto si apprende dai canali dei servizi segreti di Kiev, l'azione è stata sviluppata attraverso una stretta cooperazione tra la sicurezza interna della Direzione Principale dell'Intelligence del Ministero della Difesa dell'Ucraina ( GUR MO) e il Servizio di Sicurezza dell'Ucraina (SBU), con il coordinamento procedurale dell'Ufficio del Procuratore Generale (OPG).

