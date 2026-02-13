Mosca ha diffuso una campagna di propaganda basata sulle dichiarazioni di Cavo Dragone, che ha causato confusione tra l’opinione pubblica occidentale. La Russia ha sfruttato le parole del generale italiano per alimentare dubbi sulla presenza militare della Nato in Europa. Intanto, sui social circolano immagini che mostrano esercitazioni Nato vicino ai confini russi, aumentando la tensione.

Negli ultimi anni, la guerra tra Russia e Occidente si è spostata sempre più spesso fuori dai campi di battaglia tradizionali. Sabotaggi, campagne di propaganda digitale, cyberattacchi, interferenze sui social media e pressioni indirette sulle infrastrutture strategiche stanno diventando strumenti centrali di un confronto che raramente assume la forma di un attacco militare diretto. In questo scenario, le parole dell’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del comitato militare della Nato, hanno generato un’ondata mediatica globale. L'intervista al Financial Times, in cui Dragone affermò che la Nato sta valutando di adottare un approccio più aggressivo nel contrastare questo tipo di minacce ibride, "è stata qualcosa di insolito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Battaglia ombra Russia-Nato: così la propaganda di Mosca ha trasformato le parole di Cavo Dragone

