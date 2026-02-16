La nuova frontiera anti-bullismo | Andiamo oltre la punizione

Il progetto “Andiamo oltre la punizione” nasce dal bisogno di ridurre il bullismo nelle scuole di Bergamo, dove uno studente su cinque tra i 7 e i 16 anni ne è vittima o aggressore. La strategia punta sulla mediazione e sulla giustizia riparativa, approcci che coinvolgono direttamente le parti per trovare un accordo e riparare il danno. Per la prima volta, queste pratiche vengono applicate negli istituti locali, ispirandosi alle procedure previste dalla Legge Cartabia. Il metodo mira a trasformare il modo di intervenire, favorendo un percorso di confronto e recupero.

Contrastare e affrontare a scuola il bullismo, fenomeno che nella Bergamasca coinvolge uno studente su cinque tra i 7 e i 16 anni, attraverso la strada della mediazione e della giustizia riparativa, una modalità che riprende gli schemi introdotti dalla Legge Cartabia nel procedimento penale, che ora arriva per la prima volta negli istituti scolastici della provincia. In venti laboratori distribuiti sui cinque ambiti territoriali, ciascuno con due classi delle scuole medie e due delle scuole superiori, si svilupperanno percorsi di giustizia riparativa come occasioni formative rivolte a docenti e studenti.