La campagna Andiamo oltre la paura. Una città è sicura, quando è più solidale.

La sicurezza in città è tornata al centro del dibattito pubblico. Secondo l’Arci però il modo in cui se ne parla non è neutro. Alla complessità dei problemi si risponde troppo spesso con slogan semplificati, alla paura con altra paura, costruendo una narrazione emergenziale che descrive la città come sempre più pericolosa e fuori controllo. Una narrazione che non trova riscontro nei dati sui reati, ma che contribuisce ad alimentare insicurezza e tensioni sociali. È in questo contesto che nasce “Perugia si-cura”, una campagna promossa dal Circolo Arci Il Porco Rosso, con l’obiettivo di cambiare lo sguardo sul tema della sicurezza urbana e rimettere al centro la dimensione sociale, relazionale e comunitaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

