Unione dei Comuni Per il Parco faunistico un progetto di recupero

L'Unione dei Comuni ha avviato un progetto di recupero del Parco faunistico dell’Amiata grossetana, con l’obiettivo di tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale della zona. L’intervento rappresenta un passo importante per garantire la conservazione delle specie e migliorare l’area, promuovendo un sviluppo sostenibile e responsabile. L’iniziativa si inserisce nel quadro di un impegno condiviso per la tutela del territorio e delle sue risorse naturali.

Un investimento rilevante per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale dell’Amiata grossetana. L’Unione dei Comuni ha inserito nel bilancio di previsione chiuso a fine 2025 un importante progetto di recupero, ripristino e conservazione delle praterie del Parco faunistico dell’Amiata e della Riserva naturale regionale del Monte Labbro. L’intervento, interamente finanziato dalla Regione Toscana, ammonta a 984.092,22 euro, sfiorando così il milione di euro. Il progetto, attualmente in fase di progettazione esecutiva, interesserà una superficie complessiva di circa 40 ettari, tutti ricadenti all’interno della Riserva naturale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Unione dei Comuni. Per il Parco faunistico un progetto di recupero Leggi anche: Unione dei Comuni Montani del Casentino, interventi di decespugliamento nel contesto del progetto Life shep for bio Leggi anche: Unione dei Comuni, ok al bilancio di previsione La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Unione dei Comuni. Per il Parco faunistico un progetto di recupero; Amiata Grossetana, approvato il Bilancio 2026–2028: investimenti su ambiente, cultura ed energia; Colle val d’Elsa: episodi di vandalismo ai danni di alcune automobili e aggressione nei confronti di un cittadino; Rende, Marco Ghionna attacca: «L’amministrazione governa con slogan e senza metodo». Unione dei Comuni. Per il Parco faunistico un progetto di recupero - L’area interessata è di circa 40 ettari, tutti all’interno della Riserva naturale. msn.com

Approvato il bilancio dell’Unione dei comuni montani: tutti gli interventi comune per comune sino al 2028 - AMIATA – Il consiglio dell’Unione dei comuni montani Amiata grossetana ha approvato il bilancio di previsione: nel triennio 2026–2028 prevista una spinta sugli investimenti in settori strategici, graz ... msn.com

Unione dei comuni montani. La forte spinta sugli investimeni. Ambiente, 2 milioni dalla Regione - Il Consiglio dell’ Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana ha approvato il Bilancio di previsione, che delinea per il triennio 2026–2028 una fase di forte spinta sugli investimenti nei settori str ... msn.com

ALLERTA METEO CODICE GIALLO sull’Unione di Comuni Valdisieve Valdarno (Pontassieve, Pelago, Rufina, Londa, San Godenzo, Reggello) per *RISCHIO NEVE* dalle ore 06.00 alle ore 15,00 di Martedì 06 Gennaio Avvisi di criticità e aree di allerta_ h - facebook.com facebook

SANITÀ TERRITORIALE ED EMERGENZA–URGENZA, CAMPANELLA (UNIONE COMUNI LAGONEGRESE): “CONFRONTO POSITIVO IN REGIONE. CONFERMATA LA CONTINUITÀ DEI SERVIZI E AVVIATO UN NUOVO PERCORSO CONDIVISO CON I TE x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.