Bocciata dall' Ars la mozione di sfiducia al presidente Schifani | Maggioranza compatta andiamo avanti

Cataniatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con 26 voti favorevoli (tre in più rispetto al dato iniziale dei gruppi di minoranza) e 41 contrari, l'Assemblea regionale siciliana ha bocciato la mozione di sfiducia al presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, presentata dall'opposizione e votata stasera all'Ars.Di fatto hanno. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

bocciata dall ars mozioneBocciata dall'Ars la mozione di sfiducia al presidente Schifani: "Maggioranza compatta, andiamo avanti" - Il responso dell'Aula: 26 voti favorevoli (tre in più rispetto al dato iniziale delle opposizioni) e 41 contrari. Segnala cataniatoday.it

bocciata dall ars mozioneSicilia: bocciata la mozione di sfiducia contro Schifani. Sud chiama Nord vota con le opposizioni - La mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni nei confronti del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, è stata respinta dall’Assemblea regionale siciliana al termine di una seduta ... Si legge su strettoweb.com

bocciata dall ars mozioneBocciata la mozione di sfiducia, Schifani: “Cuffaro uno scossone. Opposizione senza progetto” - La mozione di sfiducia metterà alla prova la coalizione del centrodestra, che nei mesi scorsi aveva fatto emergere crepe e discrepanze ... Si legge su ilsicilia.it

bocciata dall ars mozioneSchifani e Galvagno insieme dopo la mozione di sfiducia: “Dalle opposizioni solo contestazioni e nessuna proposta” CLICCA PER IL VIDEO - Le interviste a Renato Schifani e Gaetano Galvagno, rispettivamente presidente della Regione Siciliana e dell'Ars ... Come scrive ilsicilia.it

Mozione di sfiducia respinta, governo a quota 41. Schifani: “Andiamo avanti” - La mozione di sfiducia al presidente della Regione, documento con il quale il Parlamento può far cadere l’intero governo, è contemplata dall’articolo 10 dello Statuto. Come scrive livesicilia.it

bocciata dall ars mozioneLa resistenza di Schifani: dopo la mozione di sfiducia bocciata, ultima chiamata per l'opposizione prima della Finanziaria - La legge di bilancio sarà il vero banco di prova per la tenuta della maggioranza. Lo riporta lasicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Bocciata Dall Ars Mozione