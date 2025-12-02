regione siciliana respinta la mozione di sfiducia a schifani

Con 41 voti contrari (tra cui il suo) e 26 favorevoli, la mozione di sfiducia presentata dai partiti d’opposizione al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani è stata respinta. Il dibattito all’Ars, l’Assemblea regionale siciliana, è durato oltre 4 ore con i partiti del centrosinistra a esporre in quindici punti il contenuto della mozione. A votare in favore della mozione anche il gruppo di Sud chiama Nord, che non aveva partecipato alle riunioni delle scorse settimane delle opposizioni. Tre gli assenti oggi. Si tratta di Alessandro De Leo (Forza Italia), Fabrizio Ferrara (FdI) e Carmelo Pace (Dc). 🔗 Leggi su Lettera43.it

