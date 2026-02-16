Bordighera l’autopsia della bimba | aveva un forte trauma al cranio e lesioni in tutto il corpo

A Bordighera, i risultati dell’autopsia mostrano che la bambina di due anni è morta a causa di un grave trauma al cranio e numerose ferite sul corpo. La polizia ha arrestato la madre, sospettata di aver causato le lesioni, mentre gli investigatori esaminano anche la casa del compagno, che potrebbe aver avuto responsabilità. La piccola è stata trovata priva di vita nella sua abitazione, e ora gli inquirenti cercano di capire cosa sia successo realmente.

Bordighera, l’autopsia rivela un trauma cranico e lesioni diffuse sulla bimba di due anni: la madre in carcere, indagini sulla casa del compagno. Bordighera, in Liguria, è scossa dalla morte di Beatrice, una bambina di due anni. La madre, Manuela Aiello, è in carcere con l’accusa di omicidio preterintenzionale, mentre il compagno, Emanuel Iannuzzi, è indagato. L’autopsia condotta oggi dal medico legale Francesco Ventura ha rivelato un forte trauma cranico e lesioni su tutto il corpo, aprendo nuove linee di indagine sulla dinamica del decesso e sollevando interrogativi sulla tempistica degli eventi.🔗 Leggi su Ameve.eu

Una bambina di due anni è morta a Bordighera dopo aver subito gravi lesioni: l’autopsia ha confermato un trauma cranico e danni diffusi sul corpo.

A Bordighera, la morte della piccola Beatrice deriva da un trauma cranico e lesioni su diverse parti del corpo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.