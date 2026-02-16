La missione in Senegal Aiuti ai bimbi cardiopatici
Il dottor Massimo Bonetti, cardiologo dell’associazione “Gocce di sorriso”, ha scoperto due bambini con gravi problemi al cuore durante una visita in Senegal. La missione dell’organizzazione mira a offrire cure gratuite ai piccoli affetti da patologie cardiache, spesso senza accesso alle strutture locali. Un’operazione che coinvolge anche l’aiuto di volontari e donatori italiani, pronti a portare speranza a chi ne ha bisogno.
Missione del cuore in Senegal. Durante l’ultima attività a carattere sanitario dell’associazione “Gocce di sorriso“, di cui faceva parte il cardiologo dottor Massimo Bonetti, fra le numerosissime persone visitate, il medico ha individuato due giovani con gravi cardiopatie. Si tratta di una bimba di due anni e di un ragazzo di 19 anni ed entrambi hanno bisogno d’interventi cardiochirurgici urgenti. Le diagnosi sono assai chiare e molto gravi, esistono le possibilità di cura,ma la priorità è il tempo. La bambina, presenta una complessa cardiopatia congenita:una situazione molto grave,ma correggibile con un adeguato intervento; il ragazzo invece ha una cardiopatia multivalvolare acquisita ed altro,ma esistono concrete opzioni chirurgiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it
