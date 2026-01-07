I vigili del fuoco in missione speciale | doni ai bimbi per l' Epifania

Da brindisireport.it 7 gen 2026

I vigili del fuoco di Francavilla Fontana, anche fuori servizio, portano avanti una missione speciale: consegnare doni ai bambini in occasione dell’Epifania. Con dedizione e attenzione, contribuiscono a rendere questa festività più significativa per le famiglie della comunità, dimostrando il loro impegno anche nel tempo libero. Un gesto che sottolinea il loro ruolo di supporto e vicinanza alla cittadinanza in momenti di festa.

FRANCAVILLA FONTANA - Liberi dal servizio, ma comunque in “missione speciale”: portare i doni ai bimbi per l'Epifania. Protagonisti, otto vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana, per la quarta edizione de “La Befana dei pompieri”, che si è tenuta ieri, sul piazzale Cappuccini. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

