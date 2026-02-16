la menopausa precoce aumenterebbe il rischio per il cuore ma almeno da sola non per il diabete

Le statistiche lo dicono chiaramente. Il cuore della donna, una volta che si attenua la protezione legata all’ombrello degli estrogeni nel corso della vita fertile, tende progressivamente ad essere a rischio. Questo ovviamente accade anticipatamente anche in caso di menopausa precoce, ovvero sotto i 45 anni, o addirittura prematura. Attenzione però: a fronte dell’incremento delle probabilità di andare incontro ad infarti o ictus con il crescere dell’età dopo il termine dei cicli mestruali, la stessa cosa non avverrebbe per il diabete di tipo 2. Apparentemente pare un controsenso, visto che con la menopausa cresce l’impatto di fattori di rischio associati al diabete, come l’incremento del tessuto adiposo (specie nell’addome) e la resistenza all’insulina. 🔗 Leggi su Dilei.it

Recenti studi suggeriscono che alcuni farmaci utilizzati per il trattamento del diabete e dell'obesità potrebbero offrire benefici anche per la salute cardiovascolare.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Dalla menopausa precoce alla perimenopausa: «Parlarne vuol dire smettere di considerarla la fine e cominciare a vederla per quello che è: una trasformazione»Dalla menopausa precoce alla perimenopausa: fasi biologiche naturali che le donne attraversano ma che rappresentano ancora oggi un tema circondato da tabù, disinformazione e paure La menopausa è una ... vogue.it

Menopausa precoce? Potrebbe dipendere da uno scambio biologicoUna frequente attività sessuale è tradotta dal corpo femminile come un segnale di disponibilità alla fecondazione. Se i rapporti invece poco frequenti, il corpo sceglie di non investire ... quotidianosanita.it

Nuova domanda da una delle lettrice del sito:”Ciao, potresti chiedere alle mamme un bravo ginecologo/a in provincia di Macerata esperto in menopausa precoce Grazie” - facebook.com facebook