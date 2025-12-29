Recenti studi suggeriscono che alcuni farmaci utilizzati per il trattamento del diabete e dell'obesità potrebbero offrire benefici anche per la salute cardiovascolare. Oltre al controllo della glicemia e alla perdita di peso, queste terapie sembrano contribuire a proteggere il cuore, ampliando così il loro ruolo nella gestione complessiva di queste condizioni.

Non solo controllo glicemico e perdita di peso: anche l’ultimo arrivato nel drappello di farmaci anti-diabete e obesità è dotato di una sorta di ‘scudo’ salva cuore. Una notizia interessante, in un momento in cui la sicurezza di questi medicinali è ‘sotto i riflettori’. A dircelo è uno studio coordinato da un nome noto nel settore: Francesco Giorgino, ordinario di Endocrinologia all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e presidente della Società Europea per lo Studio del Diabete (EASD). La ricerca, pubblicata sul ‘New England Journal of Medicine’, dimostra come tirzepatide garantisca una sicurezza cardiovascolare sovrapponibile a dulaglutide nei pazienti con diabete di tipo 2 e malattia cardiovascolare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Farmaci per il diabete ‘scudo’ per il cuore? L’ultimo studio

