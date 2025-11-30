Se il processo con cui il corpo estrae energia dai carboidrati si inceppa può svilupparsi il diabete Ma è in menopausa che la situazione chiede una presa di coscienza anche personale

Iodonna.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A ttente alla pancetta. Quando, attorno ai 50 anni, la cintura inizia a tirare e il girovita si arrotonda non è solo un problema estetico, potrebbe essere il segnale di uno squilibrio del metabolismo degli zuccheri: il diabete di tipo 2, dopo la menopausa, diventa un problema concreto per tante donne e al femminile è una malattia particolarmente pericolosa. Per questo monitorare la glicemia è fondamentale, dopo la fine della vita fertile ma non solo. Giornata Mondiale del Diabete, il segreto per vivere meglio è nella “positive nutrition” X La necessità dei controlli deriva dai numeri del diabete nelle donne, stimati di recente attraverso i dati del Global Burden of Disease Study, un programma di ricerca internazionale che valuta l’impatto nel mondo delle malattie più frequenti: entro il 2050, secondo gli esperti, nel sesso femminile il “carico” del diabete è destinato ad aumentare non solo perché i casi saranno sempre di più, ma anche perché compariranno sempre prima, segnando la vita delle donne con problemi non da poco. 🔗 Leggi su Iodonna.it

se il processo con cui il corpo estrae energia dai carboidrati si inceppa pu242 svilupparsi il diabete ma 232 in menopausa che la situazione chiede una presa di coscienza anche personale

© Iodonna.it - Se il processo con cui il corpo estrae energia dai carboidrati si inceppa, può svilupparsi il diabete. Ma è in menopausa che la situazione chiede una presa di coscienza anche personale

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Processo Cui Corpo Estrae