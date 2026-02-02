La cantante Maria Faiola torna in scena con un nuovo singolo. Dopo aver vinto LAZIOSound, ora lancia “Sant’Alessio”, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 6 febbraio. La musica di Faiola continua a conquistare nuovi ascoltatori, e questa volta sembra pronta a fare ancora più rumore.

Cosa: Uscita del nuovo singolo Sant’Alessio. Dove e Quando: Disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 6 febbraio. Perché: Segna il ritorno artistico della vincitrice assoluta di LAZIOSound 2025 dopo un periodo di stop forzato. Il panorama musicale romano si arricchisce di una nuova, intensa sfumatura con l’uscita di Sant’Alessio, il nuovo singolo di Maria Faiola. La cantautrice, già nota al grande pubblico per la sua vittoria schiacciante a LAZIOSound 2025, torna sulla scena con un brano che non è solo una proposta discografica, ma un vero e proprio manifesto di rinascita. Dopo aver conquistato il titolo nel prestigioso programma delle Politiche Giovanili della Regione Lazio, Maria Faiola dimostra come il talento, unito a una profonda capacità introspettiva, possa trasformare le difficoltà in arte pura. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Maria Faiola: il ritorno della vincitrice di LAZIOSound

Approfondimenti su Maria Faiola

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Maria Faiola

Il ritorno di Striscia la Notizia con Maria De Filippi come protagonistaIl 22 segna un momento cruciale per il celebre programma satirico Striscia la Notizia, che fa il suo ritorno in prima serata. Questa nuova stagione è caratterizzata da una rinnovata formula, che inclu ... notizie.it

Ritratto di Maria Sofia di Baviera, ultima regina del Regno delle due Sicilie, donna dal temperamento fiero e determinato, amante della natura e dello sport, rimane regia per soli due anni, fino all'assedio di Gaeta. Fu donna libera dal pregiudizio, capace di sup - facebook.com facebook