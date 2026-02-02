Maria Faiola | il ritorno della vincitrice di LAZIOSound

Da ezrome.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La cantante Maria Faiola torna in scena con un nuovo singolo. Dopo aver vinto LAZIOSound, ora lancia “Sant’Alessio”, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 6 febbraio. La musica di Faiola continua a conquistare nuovi ascoltatori, e questa volta sembra pronta a fare ancora più rumore.

Cosa: Uscita del nuovo singolo Sant’Alessio. Dove e Quando: Disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 6 febbraio. Perché: Segna il ritorno artistico della vincitrice assoluta di LAZIOSound 2025 dopo un periodo di stop forzato. Il panorama musicale romano si arricchisce di una nuova, intensa sfumatura con l’uscita di Sant’Alessio, il nuovo singolo di Maria Faiola. La cantautrice, già nota al grande pubblico per la sua vittoria schiacciante a LAZIOSound 2025, torna sulla scena con un brano che non è solo una proposta discografica, ma un vero e proprio manifesto di rinascita. Dopo aver conquistato il titolo nel prestigioso programma delle Politiche Giovanili della Regione Lazio, Maria Faiola dimostra come il talento, unito a una profonda capacità introspettiva, possa trasformare le difficoltà in arte pura. 🔗 Leggi su Ezrome.it

maria faiola il ritorno della vincitrice di laziosound

© Ezrome.it - Maria Faiola: il ritorno della vincitrice di LAZIOSound

Approfondimenti su Maria Faiola

Amici, colpo di Maria: giuria rivoluzionata, c’è il ritorno più atteso

Premio Dedalo e Icaro, ecco il libro della vincitrice Sofia Scattragli

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Maria Faiola

Il ritorno di Striscia la Notizia con Maria De Filippi come protagonistaIl 22 segna un momento cruciale per il celebre programma satirico Striscia la Notizia, che fa il suo ritorno in prima serata. Questa nuova stagione è caratterizzata da una rinnovata formula, che inclu ... notizie.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.